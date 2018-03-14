Сбербанк в 2017 году в 1,5 раза увеличил доход от небанковского бизнеса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Блок "Управление благосостоянием" Сбербанка, куда входят небанковские направления бизнеса, принес госбанку в 2017 году доход в 60 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил на брифинге старший вице-президент, руководитель блока "Благосостояние" Сбербанка Александр Бондаренко.

Он также впервые раскрыл доходность стратегий инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) - самого быстрорастущего сегмента финансового рынка, продаваемого в качестве альтернативы депозитам. В блок благосостояния Сбербанка входят две страховых компании (универсальная и страховщик жизни), негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, спецдепозитарий и страховой брокер.

"Эти направления деятельности принесли Сбербанку (в 2017 году - прим. ТАСС) 60 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, когда было 40 млрд рублей", - сказал Бондаренко.

Прибыль самого крупного юрлица - "Сбербанк страхование жизни" составила 12,6 млрд рублей - на треть больше, чем в 2016 году. Универсальная компания "Сбербанк страхование" увеличила прибыль втрое до 3,7 млрд рублей, страховой брокер увеличил доход в 2017 году до 1,1 млрд рублей с 0,5 млрд рублей в 2016, привел данные топ-менеджер. Общий объем активов под управлением компаний блока составил 1 трлн рублей, их основные держатели - НПФ, УК и страховщик жизни.

Доходность ИСЖ

В 2017 году на фоне снижения ставок по депозитам у клиентов Сбербанка появился повышенный интерес к альтернативным инвестиционным инструментам, сообщил Бондаренко. Крупнейший бизнес Сбербанка из блока благосостояния - компания "Сбербанк страхование жизни" за счет продаж ИСЖ (на 63,5 млрд рублей в 2017 году) вышла на 2-ое место на страховом рынке РФ по сборам, а в сегменте страхования жизни является лидером.

Банки продают ИСЖ в качестве потенциально более доходной альтернативы депозитам, при этом доходность ИСЖ, в отличие от депозитов, не гарантирована, и может быть нулевой. Завышенные ожидания клиентов от доходности по ИСЖ могут стать причиной разочарования в этом продукте, что остановит бурный рост рынка страхования жизни (на 53,7% до 331,5 млрд рублей в 2017 году), предупреждали ранее ЦБ и аналитики.

Доходность стратегий, которые предложил Сбербанк по ИСЖ, для клиентов, купивших полис в начале 2017 года, в конце года находилась в диапазоне от минус 4,9% до 37,5%. Самой неудачной оказалась стратегия, ориентированная на рост корзины товаров агросектора, показавшая в 2017 году отрицательную доходность в 4,9%. В нее вложились 0,7% из 183 тыс. клиентов страховщика по ИСЖ, уточнил ТАСС представитель компании (при этом, по условиям ИСЖ, клиенту гарантирован 100% возврат вложенных средств, даже если стратегия показала отрицательный результат).

Самыми успешными в 2017 году оказались стратегии вложения в акции высокотехнологичных компаний (доходность в 2017 году - 37,5%, всего 17,7% клиентов) и рынок акций США (доходность 23,8% в 2017 году, всего 0,5% клиентов). Самая популярная (47,2% клиентов) стратегия вложения в фонд облигаций в 2017 г. показала доходность 6%, стратегия на рост цен на золото (13,7% клиентов) - 9,9%. Еще 20% клиентов выбрали стратегии, которые в 2017 г. показали доходность от нуля до 10,6% (вложения в сырьевую корзину - 10,6%, нефтяной сектор - 8,6%, акции Сбербанка - 8,3%, недвижимость - 5,1%, индекс РТС - 0,0%).

Эти цифры не очень показательны, считает эксперт в сфере страхования жизни. Они скорее отражают динамику индексов в 2017 году, а итоговая доходность для клиента зависит от момента покупки инструмента, и картина для клиентов, купивших полис в 2014 или в 2016 году, может быть совершенно иной, указывает он.

Как правило, ИСЖ - это 5-летний договор, и для понимания доходности нужно учитывать долгосрочные тенденции, согласен замдиректора группы финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Евгений Шарапов. "Так, например, для конкретного реального договора ИСЖ, заключенного в конце 2013 года по стратегии "Сырьевая корзина", доходность на взнос в 2017 году составила 14,85%, тогда как средняя достигнутая годовая доходность за прошедшие 4 года составит лишь 3,77%", - сказал аналитик.

Ожидания клиентов

Из первых 395 клиентов "Сбербанк страхование жизни", получивших в 2017 году выплаты по первым 5-летним полисам ИСЖ, 25% пожелали перезаключить договор, говорил ранее гендиректор компании Алексей Руденко, еще 25% переложили деньги в другие инвестинструменты, остальные 50% открыли депозит или забрали деньги вовсе. По мнению экспертов, 75% клиентов, не пожелавших продлить полис ИСЖ, остались недовольны доходностью продукта. В Сбербанке считают, что цифра пролонгаций 25% - хорошая: "Были ожидания, что она будет меньше", - сказал в среду Александр Бондаренко.

Банк России обеспокоен бурным ростом инвестиционного страхования жизни, в частности - его агрессивными продажами банковскими менеджерами, заявлял ЦБ, который планирует изучить причины отказа клиентов от продления договоров ИСЖ и ищет способы отрегулировать корректность продаж.