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Москва и Минск договорились снять ограничения на животноводческую продукцию

Экономика и бизнес
14 марта, 20:43 UTC+3 МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По сообщениям Минсельхоза РФ, в ближайшее время будут проведены инспекции белорусских предприятий, поставляющих продукцию, "безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год, при этом Белоруссия пообещала принять меры по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

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"Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС "Меркурий", а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны", - отметили в министерстве.

Кроме того, страны договорились о том, что белорусская стороны примет "исчерпывающие меры" по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции. Ранее Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии предположительно санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу.

Кроме того, Россельхознадзор высказывал претензии и к качеству самой белорусской продукции, в первую очередь молока. С 15 марта ведомство должно было ввести запрет на поставку в Россию некоторых видов белорусской молочной продукции, однако в среду стало известно о том, что запрет не вступит в силу. Планируется, что на следующей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм.

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