Министр энергетики США ошеломлен фактом поставки в страну партии СПГ из России

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский министр энергетики Рик Перри признался в среду, что ошеломлен фактом поставки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения в США. С такими словами он выступил на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

Позиция министра

"Я так же, как и вы ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ - прим. ТАСС) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона (штат Массачусетс), в то время как мы сами добываем значительные объемы газа", - ответил он на вопрос сенатора-республиканца Джеймса Инхофа (от штата Оклахома) о российских поставках СПГ.

Министр связал эту проблему в том числе и с транспортировкой. "Вопрос состоит в том, сможем ли мы перемещать энергоносители в места, где они катастрофически необходимы", - отметил Перри. Он подчеркнул важность обсуждения на уровне штатов этой проблемы и получения таких результатов, которые бы позволили "отправлять энергоносители в такие места, как например на северо-восток" Соединенных Штатов.

На слушаниях обсуждался план вашингтонской администрации по модернизации "в корне разрушенной", по ее мнению, инфраструктуры на сумму около $1,5 трлн. Инхоф посетовал на ситуацию с сетью трубопроводов. Он рассказал, что жители Оклахомы спрашивают его, каким образом "Бостон фактически импортирует газ из России", когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны. "У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого", - представил сенатор свое объяснение данной ситуации.

Поставки газа из России сенатор-республиканец Дэн Салливан (от штата Аляска) назвал "ужасными последствиями" того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить по их территории трубопровод.

СПГ из РФ

В конце января французский танкер Gaselys с СПГ российского происхождения, несколько дней стоявший на рейде в акватории американского Бостона, пришвартовался к СПГ-терминалу Эверетт. Судно привезло партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе "Ямал СПГ" и доставленного впоследствии в терминал Isle of Grain.

Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Уже введена в эксплуатацию первая очередь завода. Вторая и третья будут введены в 2018-2019 годах.

В Бостон танкер вышел из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain. Там в том числе была произведена выгрузка российского СПГ в хранилища терминала. Затем сжиженный газ вновь закачали в танкер.