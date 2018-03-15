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Кабмин обсудит повышение зарплат и подготовку к весенним полевым работам

Экономика и бизнес
15 марта, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

На заседании правительство также уделит внимание борьбе с хулиганством на транспорте общего пользования

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Подготовка к весенним полевым работам, борьба с авиадебоширами и повышение зарплат бюджетников станут темами дня заседания правительства России в четверг.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, одним из вопросов повестки дня заседания станет подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2018 году.

Также правительство рассмотрит проект закона, усиливающего административную ответственность за невыполнение авиапассажирами законных распоряжений командира воздушного судна и другие противоправные деяния на воздушном транспорте. "Предусматривается также ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования", - добавили в кабмине.

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Еще один вопрос повестки дня связан с необходимостью поддержать региональные бюджеты в связи с предстоящим 1 мая повышением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. "Выделяются средства в размере 20 млрд рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", - отметили в кабмине.

Правительству предстоит рассмотреть проект закона, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола. "Законопроектом, в частности, вводится понятие "биоэтанол", определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, - говорится в сообщении. - Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья".

В кабмине отмечают, что принятие законопроекта поспособствует развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.

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