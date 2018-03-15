Трюдо: Канада рада желанию США перезаключить NAFTA, но будет стоять на своих позициях

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Канада приветствует желание США о скорейшем перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), но будет твердо стоять на своих позициях в ходе переговорного процесса. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время посещения одного из металлургических предприятий провинции Онтарио.

"[США] теперь решили, что хотят завершить сделку быстрее, что хорошо, - сказал он. - Но мы стоим на своих позициях [на переговорах]".

По словам Трюдо, Оттава представила Вашингтону предложения, "которые бы ожидали от нас люди". При этом он подчеркнул, что Канада не собирается "сбивать с ног" американцев в ходе переговорного процесса.

В понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер Трюдо в телефонном разговоре обсудили текущие консультации по изменению условий NAFTA. В ходе беседы, в частности, Трамп "подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по NAFTA с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне, но о его сроках пока не сообщается.