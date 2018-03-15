Сельхозпроизводителям Амурской области помогут с поиском рынков сбыта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Амурской области поможет сельхозпроизводителям в регионе объединиться в кооператив, функция которого будет заключаться в помощи поиска рынков сбыта продукции. Об этом в четверг ТАСС рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

"Все поставленные вопросы нашими сельхозпроизводителями касаются одного - мы произвели продукцию, а вы, извольте, заберите ее по достойной цене и реализуйте. То есть, мы столкнулись с проблемой - не каждое хозяйство может искать рынки сбыта. В связи с этим мы видим, что назрела необходимость создания кооперативного объединения всех наших хозяйств, которое будет заниматься вопросами реализации продукции", - сказал Владислав Бакуменко.

Членами кооператива могут стать хозяйства, занимающиеся как растениеводством, так и животноводством. Координировать вопросы реализации продукции будет специальный отдел в министерстве сельского хозяйства. "Чем больше игроков на рынке, тем цена на продукцию ниже и наоборот. Работу по созданию кооператива мы завершим в течение года", - добавил Бакуменко.

По данным министерства сельского хозяйства Амурской области, в 2017 году объем производства сельхозпродукции составил 62,2 млрд рублей, что на 12,9% выше, чем в 2016 году. На показатели повлиял рост производства основных видов продукции растениеводства.