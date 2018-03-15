В Приамурье начнут производить биодизельное топливо на мусороперерабатывающем заводе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Биодизельное топливо и технический глицерин с низкой себестоимостью планируют производить на энергонезависимом мусороперерабатывающем предприятии "ЭкоЛайф", строительство которого начнется в 2018 году на территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской области. Об этом в четверг ТАСС рассказал директор "ЭкоЛайфа" Карен Ростомян.

"Полностью проект звучит так - строительство мусороперерабатывающего экологически безопасного энергонезависимого агропромышленного комплекса "ЭкоЛайф". Производство биодизеля является одной из ветвей нашего общего комплекса. Строительство начнется на территории опережающего развития "Приамурская", как только банк утвердит нам документы на получение кредита", - сказал ТАСС Карен Ростомян.

В биодизель переработают технический жир и отработанное растительное масло. Потребителями продукта станут крупные промышленные предприятия Амурской области, автопарк которых необходимо заправлять дизельным топливом. По словам Ростомяна, заявки на поставки уже есть. Резидента ТОР считает, что такой завод будет единственным на Дальнем Востоке.

"Мощности завода позволят производить около 4,2 млн тонн топлива в год. Оно будет без химических примесей и стоить на 2-3 рубля дешевле, чем то, которое продается на рынке сегодня", - отметил Ростомян.

При необходимости объемы производства можно будет расширить, установив аналогичный завод. "Такое предприятие даст около 25 рабочих мест", - добавил собеседник.

Мусор в энергию

Представляя проект, Карен Ростомян сделал акцент на его уникальности - энергоресурсы для завода будут почти бесплатными.

"Фишка в том, что энергоресурсы будут почти бесплатными. Как получается - вследствие утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), мы будем получать газ, а затем электрическую и тепловую энергию. Она и будет снабжать наш завод по производству биодизеля энергией и теплом. Помимо того, что мы не будем у государства брать электроэнергию, излишки нашего энергоресурса сможем генерировать для других компаний, которые будут находится в ТОРе", - сказал Ростомян.

Способ получения электроэнергии из ТБО компания в качестве пилотного проекта планирует внедрить в селе Волково Благовещенского района (в 10 км от Благовещенска, население около 2 тыс. человек - прим. ТАСС). На это уже есть договоренность с администрацией села, проект представлен специалистам министерства внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства Амурской области.

"Для обеспечения жителей села Волково электроэнергией, стоимость которой для них будет на 20% дешевле, необходимо в местной котельной установить около 20 реакторов по 100 кВт. Того количества ТБО, которое имеется в Благовещенском районе, будет достаточно, чтобы снабдить село энергоресурсом", - отметил собеседник.

Масштабы и перспективы

В ближайшее время резиденты ТОР "Приамурская" планируют расширить функции проекта "ЭкоЛайф". В перспективе, помимо мусороперерабатывающего завода, планируется построить агропромышленный комплекс.

"Планируется построить теплицу для выращивания помидоров и огурцов. Преимущество проекта - электричество и тепловая энергия будет вырабатываться за счет сжигания биомусора, старых автомобильных покрышек и прочего", - сказал ТАСС Карен Ростомян.

Стоимость такого комплекса составит около 210 млн рублей, количество рабочих мест - около 180.

По информации Агентства по привлечению инвестиций Амурской области, резиденту ТОР отведен участок площадью 4 га. "В случае успешной реализации первого этапа проекта, по решению Корпорации развития Дальнего Востока для расширения производства участок может быть увеличен до 20 гектаров", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.