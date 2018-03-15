Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NBC: Tesla допускает много брака в производстве электромобилей

Экономика и бизнес
15 марта, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Компания опровергла информацию телеканала, заверив в тщательной проверке производства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Justin Pritchard

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Компания Tesla допускает так много брака в производстве электромобилей, что ее головное предприятие во Фримонте (штат Калифорния) не справляется с ремонтом готовых машин и заменой деталей. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на бывших и действующих работников завода.

По их оценке, до 40% деталей и узлов выпускаются во Фримонте с браком. Это обстоятельство вынудило снизить заявленные цели наращивания производства Model 3. В июле 2017 года глава компании Илон Маск обещал к декабрю того же года выйти на рубеж 20 тыс. таких электромобилей в месяц. Теперь же Tesla скорректировала свои планы и намерена собирать 2,5 тыс. Model 3 в неделю к концу марта и пять тысяч в неделю к концу июня.

Как пишет телекомпания, руководство фирмы вызывает механиков и инженеров из сервисных центров в США на фабрику во Фримонте, чтобы они помогали справиться с устранением брака. Время от времени даже такие меры не дают нужного результата, поэтому приходится отсылать детали с изъянами на подсобный завод в Латропе, расположенный в 80,5 км от головного предприятия.

В Tesla опровергли информацию NBC, заявив, что не занимаются доработкой и устранением брака в электрокарах. В компании заверили, что проверка качества производства во Фримонте тщательная, отдельные машины в целом могут проходить более 500 различных инспекций и тестов.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и энергонакопительных систем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
2
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
3
Посольство РФ назвало заявление Госдепартамента по Крыму беспрецедентно надрывным
4
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама