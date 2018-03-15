NBC: Tesla допускает много брака в производстве электромобилей

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Компания Tesla допускает так много брака в производстве электромобилей, что ее головное предприятие во Фримонте (штат Калифорния) не справляется с ремонтом готовых машин и заменой деталей. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на бывших и действующих работников завода.

По их оценке, до 40% деталей и узлов выпускаются во Фримонте с браком. Это обстоятельство вынудило снизить заявленные цели наращивания производства Model 3. В июле 2017 года глава компании Илон Маск обещал к декабрю того же года выйти на рубеж 20 тыс. таких электромобилей в месяц. Теперь же Tesla скорректировала свои планы и намерена собирать 2,5 тыс. Model 3 в неделю к концу марта и пять тысяч в неделю к концу июня.

Как пишет телекомпания, руководство фирмы вызывает механиков и инженеров из сервисных центров в США на фабрику во Фримонте, чтобы они помогали справиться с устранением брака. Время от времени даже такие меры не дают нужного результата, поэтому приходится отсылать детали с изъянами на подсобный завод в Латропе, расположенный в 80,5 км от головного предприятия.

В Tesla опровергли информацию NBC, заявив, что не занимаются доработкой и устранением брака в электрокарах. В компании заверили, что проверка качества производства во Фримонте тщательная, отдельные машины в целом могут проходить более 500 различных инспекций и тестов.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и энергонакопительных систем.