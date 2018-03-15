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Новый терминал хабаровского аэропорта построит турецкая компания

Экономика и бизнес
15 марта, 6:31 дата обновления: 15 марта, 6:33 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 15, марта. /ТАСС

Объект должны сдать в третьем квартале 2019 года

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ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Генеральным подрядчиком строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск (Новый) стал турецкий консорциум Limak-Marashstroy. Об этом председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк сообщил журналистам в четверг.

"На тендер, который мы проводили в декабре прошлого года, были привлечены ведущие компании, российские и зарубежные, имеющие опыт строительства аэропортов в России и за рубежом. <...> Буквально вчера мы подписали контракт с компанией Limak", - сообщил Басюк.

Проект будет реализован за счет 5 млрд рублей собственных средств АО "Хабаровский аэропорт" - главного оператора по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый), заемных средств со стороны ВЭБа и Фонда развития Дальнего Востока в размере 3,9 млрд рублей. Площадь терминала - 26 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 3 млн пассажиров в год или на 1,2 тыс. пассажиров в час. Объект должен быть сдан в третьем квартале 2019 года.

"По условиям генерального подряда, который заключен генподрядчиком, строительные работы будут закончены в сентябре 2019 года. И к концу 2019 года, в ноябре, мы планируем перевеcти уже обслуживание пассажирских самолетов в новый терминал. Параллельно в этом году мы приступаем к реконструкции международного терминала. Буквально несколько несколько дней назад мы получили заключение Главгосэкспертизы на это", - отметил Басюк.

Член совета директоров Limak-Marashstroy Селчук Караджа сообщил журналистам, что строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний начнется в марте и займет около 18 месяцев.

О компании

Холдинг Limak-Marashstro, основанный в 1976 году, реализовал более 100 проектов в Турции, Ираке, Пакистане, Саудовской Аравии, Египте и других странах. Компания строила аэропортовый комплекс Платов в Ростове-на- Дону, логистический центр и несколько производственных предприятий в Нижегородской области, аэровокзальный комплекс международных и внутренних воздушных линий аэропорта Волгограда, дорогу в Башкирии.

Аэропорт Хабаровска

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", направлена на создание на базе аэропорта главного узлового аэропорта-хаба Дальнего Востока РФ и развитие прилегающих к нему территорий.

На первом этапе до 2020 года ключевыми этапами реализации проекта является реконструкция аэродрома за 8,2 млрд рублей, 60% работ по которому уже выполнено, развитие терминальной инфраструктуры за 5 млрд рублей и зоны AirCity - строительство гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности 4 млрд рублей.

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