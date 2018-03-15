Новые технологии позволят выращивать в Амурской области скот нужного пола

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Технологию трансплантации эмбрионов начнут применять сельхозпроизводители в области животноводства в Амурской области. Метод позволит увеличить поголовье скота, причем получать потомство специалисты смогут заданного пола и качества, сказал в четверг ТАСС ректор Дальневосточного аграрного университета Павел Тихончук.

"Чтобы обеспечить устойчивое производство продукции животноводства, нужно снизить себестоимость. Это возможно за счет воспроизводства поголовья животных, и одно из новых решений, которое планируем внедрять в Амурской области - трансплантация эмбрионов, которая позволяет получать потомство заданного пола: если молочное животноводство, то это телочки, если мясное - бычки", - сказал ТАСС Тихончук.

По словам собеседника агентства, при использовании этой технологии, сельхозпредприятие сможет создать племенное стадо в течение трех лет.

"Дальневосточный аграрный университет может оказать содействие сельхозпредприятиям по внедрению этой технологии. Наши специалисты ездили на стажировку в Липецк. Если производство будет внедрено, то мы станем первыми на Дальнем Востоке и Сибири, кто пользуется этой технологией", - отметил Тихончук.

Он также отметил, что закупка эмбрионов будет проходить за счет хозяйств, однако меры господдержки не исключены. "Возможно, будут предусмотрены меры господдержки - выделение средств из федерального и местного бюджетов на трансплантацию эмбрионов", - сказал он.