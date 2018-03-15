Около 190 поездов в день будут проходить летом по новой линии в обход Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Загрузка новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины в пиковые летние месяцы составит около 190 поездов в сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Ростовской области.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" (РЖД) перевели все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины.

Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины. До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва - Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали государственную границу.

"С декабря 2017 года 62 пассажирских и 30 грузовых поездов ежесуточно проходят через Ростовскую область. Загрузка участка в летний период составит до 190 поездов в сутки в основном за счет пассажирских поездов дальнего следования. Участок имеет стратегическое значение, так как по нему следуют все поезда из Центральной России в направлении Юга", - пояснили в пресс-службе.

По данным минтранса Ростовской области, инвестиции в этот проект составили более 50 млрд рублей.

"Ввод в эксплуатацию нового участка железной дороги в обход Украины избавил от платы за транзитные перевозки грузов по территории данного государства, а также обеспечит безопасность железнодорожных перевозок", - добавили в министерстве.

Магистраль Журавка - Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.