ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России отозвал с 15 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс" (г. Ростов-на-Дону), являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в деятельности КБ "Кредит Экспресс" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

Как отмечается в сообщении, Банк России неоднократно применял в отношении КБ "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. При этом руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в "Кредит Экспресс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты вкладчикам банка

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Кредит Экспресс", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 29 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 марта.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 15 марта 2018 года, напоминает АСВ.