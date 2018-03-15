Statoil сменит название на Equinor

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Норвежская нефтегазовая компания Statoil планирует сменить название не Equinor. Такое предложение вынес на рассмотрение совет директоров компании, говорится в ее сообщении.

Новое наименование состоит из двух частей - equi, что созвучно словам equal, equality и equilibrium (равновесный), и части nor, которая подчеркивает норвежское происхождение компании.

Смена наименования отражает происходящие изменения в компании и акцентирует внимание на постоянных ценностях - безопасности и низкоуглеродной стратегии.

Вопрос об изменении названия компании будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 15 мая.

Statoil является крупнейшей нефтегазовой компанией Норвегии. Штаб-квартира компании находится в городе Ставангер. Statoil основана в 1972 году, название переводится как "государственная нефть".