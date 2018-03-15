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Чистая прибыль En+ по МСФО выросла до $1,4 млрд в 2017 году

Экономика и бизнес
15 марта, 10:20 UTC+3

Компания рост выручки обуславливает снижением мировых запасов алюминия в связи с новой промышленной политикой в Китае

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль En+ Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году выросла в сравнении с показателем 2016 года на 3,1%, до $1,403 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA в прошлом году увеличилась на 39,5% в сравнении с показателем годом ранее, до $3,223 млрд. Выручка выросла на 23,7% и достигла $12,094 млрд.

Компания рост выручки обуславливает снижением мировых запасов алюминия в связи с новой промышленной политикой в Китае, более высоким спросом на алюминий и повышению средней цены на него.

Также в 2017 году En+ Group удалось повысить свободный денежный поток до $1,258 млрд благодаря увеличению операционного денежного потока в сегменте "Металлы".

Капитальные затраты En+ Group в 2017 году выросли по сравнению с показателем 2016 года на 39%, до $990 млн. Годом ранее данный показатель составлял $713 млн. Компания объясняет рост капзатрат увеличением капиталоемких проектов расширения мощностей по производству глинозема.

В 2017 году En+ Group снизила объем чистого долга на 12,7%, до $12,164 млрд за счет погашения $942 млн долга перед ВТБ после проведения первичного размещения акций (IPO).

En+ - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска.

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