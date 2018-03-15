ЦБ аннулировал лицензию у белгородского Вэлтон банка

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у белгородского Вэлтон банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ принял такое решение в связи с прекращением деятельности банка в порядке добровольной ликвидации.

Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Вэлтон банк является участником системы страхования вкладов, а аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Таким образом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов Вэлтон банк на 1 марта 2018 года занимал 500 место в банковской системе России.