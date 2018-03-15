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ЦБ аннулировал лицензию у белгородского Вэлтон банка

Экономика и бизнес
15 марта, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Регулятор принял такое решение в связи с прекращением деятельности банка в порядке добровольной ликвидации

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у белгородского Вэлтон банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ принял такое решение в связи с прекращением деятельности банка в порядке добровольной ликвидации.

Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Вэлтон банк является участником системы страхования вкладов, а аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Таким образом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов Вэлтон банк на 1 марта 2018 года занимал 500 место в банковской системе России.

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