Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, есть разные варианты, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме "Россия - страна возможностей".

"Повышение пенсионного возраста возможное, которое сейчас обсуждается, - есть разные предложения - не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста", - сказал Орешкин.

Позже он уточнил, что вопрос в правительстве не обсуждался, а только в обществе идут дискуссии.

Ранее Орешкин заявлял, что необходимость повышения пенсионного возраста в России должно будет рассмотреть новое правительство после выборов президента РФ.

Орешкин привел данные, согласно которым население в трудоспособном возрасте сократилось за прошлый год на миллион человек. "В состав рабочей силы у нас выходят те, кто родился в конце 90-х, в начале 2000-ых. У нас минимум рождаемости было в 99-м году. <...> поэтому вот этот вот крен - большое поколение уходящие и маленькое поколение приходящее - создает напряженную ситуацию на рынке труда с точки зрения доступности новых кадров", - сказал глава Минэкономразвития.

Глава ЦСР и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин заявлял, что повышать пенсионный возраст нужно уже с 2019-2020 года. ЦСР предлагал повысить пенсионный возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с ежегодным полугодовым шагом начиная с 2019 года. Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Эта меры, по мнению ЦСР, снизит численность пенсионеров на 9%. В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и представители социального блока правительства заявляли, что решения о повышении пенсионного возраста нет.

О Форуме

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина.