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Акции "Мегафона" снижаются на 7% после сообщения о возможной невыплате дивидендов-2017

Экономика и бизнес
15 марта, 11:52 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По итогам 2016 года общая сумма дивидендов с учетом промежуточных выплат составила 40 млрд рублей

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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Акции "Мегафона" на торгах Московской биржи снижаются на 7%, до 535,9 рубля за бумагу, после сообщения о возможной невыплате компанией дивидендов по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды на акции компании по итогам 2017 года.

По итогам 2016 года общая сумма дивидендов с учетом промежуточных выплат составила 40 млрд рублей, что соответствует 64,5 рублей на обыкновенную акцию (или GDR).

"Мегафон" обновил дивидендную политику в мае 2017 года. Она предполагает минимальный уровень выплат на уровне 70% от свободного денежного потока. Целью компании является обеспечение выплат таким образом, чтобы соотношение чистого долга к OIBDA не превышало значение 2.0 без учета финансовых результатов Mail.Ru Group (в феврале 2017 года "Мегафон" завершил приобретение 63,8% голосующих акций в капитале Mail.ru Group, консолидирует результаты деятельности Mail.ru Group с начала 2017 года).

Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян ранее сообщал, что при расчете максимального уровня дивидендов будет учтен ряд факторов, в частности, затраты оператора на "пакет Яровой".

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