НОВОПЛАСТУНОВСКАЯ /Краснодарский край/, 15 марта. / ТАСС/. АФК "Система" планирует провести IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group в 2020 году, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля АФК "Система" Али Узденов.

"IPO Segezha - 2020 год", - сказал он.

Ранее президент АФК Михаил Шамолин, который теперь возглавляет Segezha Group, говорил, что первичное размещение акций компании может состояться в 2019 году. По его словам, IPO компании будет возможно, когда показатель OIBDA приблизится к 10 млрд рублей.

Ранее президент АФК "Система" Михаил Шамолин, который теперь возглавляет Segezha Group, говорил, что первичное размещение акций компании может состояться в 2019 году. По его словам, IPO компании будет возможно, когда показатель OIBDA приблизится к 10 млрд рублей.

Как говорил Узденов в интервью ТАСС, в рамках IPO Segezha Group корпорация будет ориентироваться на иностранных инвесторов "в большинстве случаев", поскольку значительная часть продукции компании идет на экспорт.

По его словам, сейчас Segezha Group обсуждает возможность экспорта своей продукции в Иран: "В Иран мы идем. Иран сейчас смотрит на российский рынок. Мы ведем переговоры".

Кроме того, АФК рассматривает ряд крупных сделок по слиянию и поглощению в лесопромышленной сфере в Карелии, Сибири и Краснодарском крае, отметил Узденов.

Выручка Segezha Group за девять месяцев 2017 года выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 32,4 млрд рублей. Чистая прибыль за данный период составила 229 млн рублей (1,7 млрд рублей годом ранее). Показатель OIBDA сократился на 26,2% - до 5 млрд рублей.

АФК "Система" приобрела активы Segezha Group в 2014 году. В состав холдинг входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Производственные активы Segezha Group расположены в восьми странах, в том числе в шести регионах РФ.