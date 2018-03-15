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"Аэрофлот" готов стать первым заказчиком гражданского сверхзвукового самолета

Экономика и бизнес
15 марта, 11:36 дата обновления: 15 марта, 11:45 UTC+3

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев отметил, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 "обогнали свое время"

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Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев

© REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" была бы рада стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

"Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину", - сказал он.

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"Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время", - добавил Савельев.

Глава "Аэрофлота" отметил также, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 "обогнали свое время", но сейчас, при наличии новых технологий и композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.

Савельев добавил, что группа "Аэрофлот" ожидает в 2018 году роста перевозок пассажиров на уровне не менее 15%. "Я думаю, мы ["Аэрофлот" по пассажиропотоку]....вырастем на 15,4%. Я думаю, что по группе компаний в пределах этого роста и сохранится, в целом, российская авиация тоже", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" прогнозирует рост пассажиропотока в 2018 году на 11-12%.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".

В январе президент РФ Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин". Тогда же глава государства предложил сделать гражданскую версию этого самолета, что позволит, в частности, значительно экономить время полета, например, между Москвой и Владивостоком. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

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