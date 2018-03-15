В Ростовской области компания построит мясокомбинат за 3 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Мясоперерабатывающая компания "Тавр" (входит в многоотраслевой холдинг бизнесмена Ивана Саввиди "Группу Агроком") построит ко второй половине 2019 года новый комбинат в Ростовской области за 3 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает управление корпоративных коммуникаций "Группы Агроком".

"В апреле стартуют подготовительные работы по началу строительства нового мясоперерабатывающего комбината. Предприятие планируется построить в Южно-Батайском индустриальном парке Ростовской области. Планируемый запуск нового производства - вторая половина 2019 года. Объем инвестиций - около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

Проект реализуют в три этапа, во время первого планируется перенос действующего ростовского колбасного завода "Тавр" в батайскую промзону. Расчетная мощность первого этапа производственного комплекса составит 150 тонн продукции в сутки. Также значительно увеличат мощности по производству полуфабрикатов.

По словам генерального директора ООО "Группа Агроком" Сергея Сапотницкого, в рамках реализации проекта планируется строительство логистического центра.

"Реализация всех этапов проекта предполагает строительство не только мощного современного мясоперерабатывающего комбината, но и крупного логистического комплекса, который потребует дополнительных инвестиций, объем которых составит от 1,5 до 2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова Сапотницкого.

Группа компаний "Тавр" - предприятие мясоперерабатывающей отрасли на юге России. В 2017 году объем производства группы составил более 42 тыс. тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. География продаж - ЮФО, СКФО, Самарская, Ленинградская, Московская области, Крым, Санкт-Петербург, Белгород, Брянск, Абхазия, Казахстан.