МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,3 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в докладе агентства.

Рост мирового спроса на нефть в 2018 году относительно прошлого года составит 1,5 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА. При этом агентство сохранило оценку спроса на нефть в 2017 году на уровне 97,8 млн баррелей в сутки.

Ранее ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 30 тыс. баррелей в сутки - до 98,63 млн баррелей.

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,25% - до $64,651.