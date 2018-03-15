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МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки

Экономика и бизнес
15 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Показатель относительно прошлого года составит 1,5 млн баррелей в сутки

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,3 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в докладе агентства.

Рост мирового спроса на нефть в 2018 году относительно прошлого года составит 1,5 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА. При этом агентство сохранило оценку спроса на нефть в 2017 году на уровне 97,8 млн баррелей в сутки.

Ранее ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 30 тыс. баррелей в сутки - до 98,63 млн баррелей.

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,25% - до $64,651.

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