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Загорский оптико-механический завод хочет выйти на рынки Азербайджана, Армении и Монголии

Экономика и бизнес
15 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В текущем году завод также планирует удвоить поставки своих изделий медицинского и лабораторного назначения в Киргизию

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Загорский оптико-механический завод (входит в холдинг "Швабе") намерен выйти со своей продукцией на рынки Азербайджана, Армении и Монголии. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Расторгуев.

"Наше предприятие намерено выйти на рынки Азербайджана, Армении и Монголии", - сказал он, напомнив, что в текущем году завод также планирует удвоить поставки своих изделий медицинского и лабораторного назначения в Киргизию.

В частности, по словам Расторгуева, в рамках заключенного в апреле 2017 года договора с новым дилером предприятие поставило в Киргизию щелевые лампы SL-P-00, SL-P-03, SL-P-04 и фотометр КФК-3. "Эта продукция поступит в местные медучреждения для диагностики глазных заболеваний и исследования химических растворов в широком спектральном диапазоне",- заметил он.

Глава предприятия также пояснил, что щелевые лампы "Швабе" предназначены для биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза. Приборы оснащены высококачественной оптикой, имеют дискретную смену увеличения и функцию передачи изображения исследуемого объекта на монитор компьютера. "В свою очередь, фотометр с высокой степенью точности анализирует жидкие растворы и наряду с поликлиниками, больницами, лабораториями различного профиля устройство будет востребовано в сельском хозяйстве, металлургической, химической, топливной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности",- подчеркнул Расторгуев.

В пресс-службе "Швабе" ТАСС напомнили, что холдинг активно взаимодействует с Киргизией и по другим направлениям продукции. Так, в начале июня 2017 года "Швабе" заключил меморандум с Министерством здравоохранения Киргизии о намерениях сотрудничества в области высокотехнологичной медицины. В рамках гуманитарного проекта ООН в конце 2017 года центры обслуживания населения Ошской области получили 10 комплексов для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы "Кардиометр - МТ" и 10 автоматических наружных дефибрилляторов АНД А15.

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