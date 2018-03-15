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В Татарстане две компании оштрафовали почти на 1 млн рублей за сговор на торгах

Экономика и бизнес
15 марта, 12:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, марта. /ТАСС

Снижение цен на аукционах, где участвовали эти две фирмы, составляло всего 1-2% от начального уровня

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КАЗАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана назначил штраф компаниям ООО "Ларэн-Волга" и ООО "Аксиома", уличив их в сговоре на 13 аукционах по поставке медицинских изделий для больниц Татарстана с общей суммой 12,8 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УФАС по Татарстану.

"В Арбитражном суде Республики Татарстан вынесено решение в деле с участием ООО "Ларэн-Волга" и ООО "Аксиома": компании уличены в устном соглашении, предметом которого стали 13 аукционов, объявленные медицинскими учреждениями региона. По итогам данного антимонопольного дела ООО "Ларэн-Волга" и ООО "Аксиома" привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 896,4 тыс. и 50 тысяч рублей соответственно", - отмечается в сообщении. Общая сумма штрафа для двух компаний составила 946,4 тыс. рублей.

Торги, о которых идет речь, проводились в период с 2015 по 2016 годы. Они объявлялись на поставку химических реактивов, расходных лабораторных материалов, изделий медицинского назначения для больниц Казани и республики. В этих аукционах ООО "Ларэн-Волга" и ООО "Аксиома" участвовали совместно, подавали минимальное количество ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы.

В результате снижение по аукционам составило 1-2% от начальной (максимальной) цены контракта. По итогам анализа других аукционов, где кроме ответчиков участвовали другие компании, УФАС выяснило, что в них снижение цены контракта составило от 18,5 до 25,5%.

Кроме того, заявки компании подавали с одного IP-адреса, а также при аккредитации на электронной торговой площадке компании указывали один и тот же контактный телефон. В УФАС отмечают, что в результате компании, являясь соперниками на товарном рынке, совершенно не вступали в конкурентную борьбу.

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