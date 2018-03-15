Салехардский комбинат ведет переговоры о поставках рыбных консервов в страны АТЭС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Салехардский комбинат (Ямало-Ненецкий автономный округ) ведет переговоры о поставках рыбных консервов в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил ТАСС руководитель предприятия Денис Малышев.

"Мы рассматриваем вопрос о поставках нашей продукции в страны АТЭС, например, в КНР. Сейчас идет переговорный процесс, который может продлиться больше года. Работа ведется при содействии департамента АПК, торговли и продовольствия правительства ЯНАО, Россельхознадзора", - сказал Малышев.

По его прогнозам, спрос на ямальскую рыбную продукцию в Китае будет высоким. "Мы производим уникальный продукт из экологически чистого рыбного сырья. Будем поставлять консервы из щекура, налима, язя. Об объемах поставок пока говорить рано", - отметил руководитель предприятия.

Комбинат также намерен увеличить до 10% объем глубокой переработки и направить эту продукцию на российский рынок. "Мы планируем предложить потребителю новые продукты глубокой переработки. Для этого рассматриваем вопрос о запуске дополнительного производства за счет частных инвестиций. Сейчас ведется подготовка документов, изучаем рынок", - сказал Малышев.

Салехардский комбинат - старейшее рыбоперерабатывающее предприятие ЯНАО. Производит более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, которая представлена в торговых сетях Москвы, Петербурга и ряда регионов РФ.