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Инвестиции в экономику Калмыкии за пять лет выросли вдвое

Экономика и бизнес
15 марта, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Их общий объем составил 12,7 млрд рублей

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Калмыкии за пять лет вырос более чем в два раза и составил 12,7 млрд рублей. Положительная динамика будет продолжена - в этом году рост инвестиций ожидается на уровне 15%, сообщил в четверг глава республики Алексей Орлов.

"За последние пять лет инвестиции в основной капитал республики выросли более чем вдвое - с 6 млрд до 12,7 млрд рублей по оценкам 2017 года. Пик основных инвестиций в основной капитал пришелся на 2014-2015 гг. и достигал 22 млрд рублей", - сказал Орлов, выступая с ежегодным обращением к депутатам Народного хурала (парламента).

Глава республики отметил, что в Калмыкии есть все необходимое, чтобы продолжить положительную динамику по привлечению инвестиций.

В частности, на инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение по развитию солнечной энергетики на 3,6 млрд рублей.

Также, по информации пресс-службы главы Калмыкии, рост инвестиций ожидается за счет строительства мясоперерабатывающего комплекса, откормочных цехов, создания мусоросортировочного комплекса и реализации нефтяных проектов компаний "Лукойл", "КТК" и "Ритэк".

Орлов отметил, что в целях улучшения бизнес-среды в республике реализуются 12 дорожных карт.

По его словам, уже сокращены сроки на получение разрешения на строительство с 210 до 83 дней [среднее значение по стране - 147 дней]. Кроме того, муниципальные районы, которые будут демонстрировать лучшие показатели по привлечению инвесторов и реализации инвестпроектов, будут поощряться из республиканского бюджета.

"Мы ожидаем, что в общей сложности объем инвестиций будет увеличен как минимум на 15% в этом году, в дальнейшем - рост ожидаем около 12-15% по году", - добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что доходы Калмыкии в 2018 году составят почти 11 млрд рублей, расходы - около 11,2 млрд рублей, дефицит - порядка 156 млн рублей.

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