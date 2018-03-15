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Цены на электроэнергию на Дальнем Востоке за год снизились от 27% до 62%

Экономика и бизнес
15 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По мнению представителей ФАС, доведение тарифов до среднероссийского уровня повысит инвестиционную привлекательность региона

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Цены на электроэнергию на Дальнем Востоке, где с 1 января 2017 года начал работать механизм по выравниванию цен на мощность в регионе, снизились за год от 27% до 62%. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"Снижение цен на электроэнергию составило от 27% до 62%. Перерасчет за электроэнергию для предприятий, работающих на Чукотке, Камчатке, Магадане, Сахалине и Якутии, уже ведется с 1 января 2017 года", - приводятся в сообщении слова заместителя главы ФАС Виталия Королева.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике", обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Механизм начал работать с 1 июля 2017 года, но перерасчет цен на мощность проводится с 1 января 2017 года.

В связи со снижением цен на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока до среднероссийского уровня снизились цены и на ЖКХ. "Уменьшились тарифы в сферах тепловой энергии, водоснабжении и водоотведения. Так, максимальное снижение по отдельным муниципалитетам на водоотведение в Сахалинской области составило до 65,8%", - отмечает Королев.

По данным ФАС, максимальное снижение цен по водоснабжению также зафиксировали в Сахалинской области (на 61,2%), по горячему водоснабжению - в Камчатском крае (на 45,8%), по отоплению - в Хабаровском крае (на 41,6%).

"ФАС России всегда говорила о том, что принцип единства экономического пространства означает, в том числе, и единство тарифов. Снижение тарифов и доведение их до среднероссийского уровня на Дальнем Востоке - это совершенно правильный механизм для того, чтобы обеспечить одинаковую инвестиционную привлекательность", - уверен Королев. Он добавил, что механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке не мешает развитию в регионе генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Якутия Камчатский край Хабаровский край Сахалинская область Чукотский автономный округ
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