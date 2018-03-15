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Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности пермского аэропорта

Экономика и бизнес
15 марта, 13:19 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 15, марта. /ТАСС

Комментариями со стороны аэропорта ТАСС пока не располагает

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ПЕРМЬ, 15 марта. /ТАСС/. Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО "Международный аэропорт "Пермь". Об этом ТАСС сообщил в четверг советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

"Была проведена внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены несоответствия федеральным авиационным правилам, АО "Международный аэропорт Пермь было предоставлено время для устранения выявленных нарушений. В начале февраля была проведена повторная внеплановая проверка, было установлено, что выявленные ранее нарушения устранены, но не в полном объеме. В соответствии с действующим воздушным законодательством, в случае неустранения выявленных нарушений вводится ограничение и приостановка действия сертификата авиационной безопасности", - сообщил Извольский.

В Росавиации отказались пояснять, может ли это грозить аэропорту остановкой полетов. Комментариями со стороны аэропорта Перми ТАСС пока не располагает.

Ранее, 30 ноября 2017 года, в эксплуатацию был введен новый терминал международного аэропорта Перми. Комплекс почти на 30 тыс. кв. м способен принимать 4,5 млн человек в год.

Пропускная способность по прилету и вылету в час пик составит до 904 пассажиров в час. Открытие воздушного пункта пропуска через государственную границу в новом терминале и начало обслуживания пассажиров международных воздушных линий запланировано на первую половину 2018 года.

Общий объем инвестиций в строительство терминала, включая вложения Пермского края в дорожную инфраструктуру, развязки, вложения Минтранса, составил 10 млрд рублей. Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года, предполагается, что терминал войдет в десятку крупнейших в России.

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