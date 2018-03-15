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Россельхознадзор усилит контроль над белорусской молочной продукцией для детей

Экономика и бизнес
15 марта, 13:37 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В образцах молока выявлены антибактериальные препараты

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор усилит контроль над белорусской молочной продукцией для детского питания.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибактериальные препараты в образцах молока производства ООО "Несвижский завод детского питания" (торговая марка "Сарафаново"), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь. В этой связи Россельхознадзор усилит контроль над всей поступающей из Белоруссии молочной продукцией, предназначенной для детского питания", - сказала Мелано.

Ранее управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уже неоднократно информировало о том, что системно выявляет остатки антибактериальных препаратов в белорусской молочной продукции.

Государственная ветеринарная служба Белоруссии в этой ситуации должна усилить контроль над качеством и безопасностью, подчеркивает Мелано, особенно с учетом того, что предназначенная для детского питания продукция имеет более жесткие требования к качеству и безопасности.

"Отмечу, что пробы были отобраны еще до введения ограничения на это предприятие. На сегодняшний день предприятие не имеет права поставлять продукцию на территорию России", - обавил Мелано.

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