Кобылкин: в ЯНАО в 2019 году начнется активная фаза строительства моста через реку Обь

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Активная фаза строительства моста через реку Обь около Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) начнется в 2019 году, сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Кобылкин в кулуарах форума "Россия - страна возможностей".

"Активное строительство моста [начнется] в 2019 году <...> Скорее всего, будут привлечены строительные бригады с Крымского моста, потому что такие компетенции в строительстве очень тяжелых мостовых сооружений есть только у них", - сказал Кобылкин.

Он добавил, что специалисты начали изучать дно реки, после исследования будут внесены изменения в проект строительства моста.

"Специалисты занимаются изысканием, изучением непростого дна Оби. Еще в старые времена, при Сталине... были сделаны изыскания, было определено, что у Оби существует вторая подземная река с артезианской водой, вот как раз из-за этого могут возникнуть сложности технологические. Они исследуют сейчас дно, будут поправки внесены в проект. В июне месяце нам обещают сделать первую передислокацию специалистов (строителей моста - прим. ТАСС)", - пояснил глава региона.

Мост через Обь свяжет города Салехард и Лабытнанги, на его строительство выделят 8,2 млрд рублей из регионального бюджета. Мост является частью проекта Северного широтного хода - железной дороги протяженностью 700 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала.