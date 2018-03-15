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Объем внешней торговли Кабардино-Балкарии составил около $94 млн за 2017 год

Экономика и бизнес
15 марта, 15:58 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 15, марта. /ТАСС

Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и сырье

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НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Товарооборот Кабардино-Балкарии (КБР) с зарубежными партнерами за 2017 год составил около $94 млн с ростом на 25%, сообщило в четверг минэкономразвития республики.

"Объем внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарии в 2017 году увеличился на 25% по сравнению с показателем предыдущего года и составил почти 94 млн долларов. Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной части составил 70,28 млн долларов, увеличившись относительно 2016 года на 42,48%", - говорится в сообщении.

Почти 40% импорта составила машиностроительная продукция. Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозившими свой товар, были страны дальнего зарубежья - Италия, Германия, Китай, Сербия, и Финляндия, а из стран СНГ - Азербайджан, Узбекистан и Беларусь.

Экспортные операции к уровню 2016 года снизились на 8,8% и составили 23,38 млн долларов. "Объемы экспорта продовольственных товаров и сырья составили 15,94 млн долларов или 68,17% к общему объему экспорта, снизившись на 10,8% относительно 2016 года. Доля экспорта в товарообороте республики составила всего 24,96% стоимостных объемов", - уточнили в ведомстве.

Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и сырье и занимают 68,17% в структуре экспортируемых товаров. "Сальдо внешнеторгового баланса в 2017 году снова сложилось отрицательное в сумме $46,90 млн. На его формирование в значительной степени повлияла торговля с такими странами как Италия", - добавили там, отметив в тоже время положительное торговое сальдо с Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.

В министерстве экономического развития региона особо отметили динамично развивающиеся отношения с Азербайджаном, который стоит на первом месте по объему внешнеторгового оборота КБР среди государств - участников СНГ, а Белоруссию считают "приоритетным торгово-экономическим партнером". Между этой страной и КБР разработан проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, который планируется проработать и подписать в текущем году.

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