Как гаджеты помогают водителям бороться со сном

Водители всегда придумывали методы борьбы со сном за рулем. В Великую Отечественную войну шоферы, возившие грузы в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера, вешали перед лбом железный котелок. В длинном пути от мороза клонило в сон, но только голова "уходила" вперед — посудина била по ней. Сейчас для водителей придуманы технологии и гаджеты, мешающие заснуть в дороге. Одна из российских разработок — система контроля бодрствования Sleep alert от компаний "Нейроматикс" и "Нейротонус" — уже вышла на рынок.

Кепка, бандана и электрод

Система Sleep alert состоит из двух простых с виду вещей. Первая — головной убор (кепка или бандана — по вкусу клиента) со встроенным электродом. Вторая — браслет, тоже с "умной" начинкой. Эти гаджеты чувствуют состояние водителя быстрее, чем он сам его осознает.

"Система анализирует активность мозга (ЭЭГ) и активность мышц (ЭМГ). Она распознает психоэмоциональные состояния: околотрансовое, дорожный гипноз, перенос внимания с внешних стимулов на внутренние, а не только усталость и сонливость. Если "ловит" критическое состояние, то подает звуковой и вибрационный сигнал", — объясняет гендиректор компании "Нейроматикс" Владимир Статут.

Развернуть Президент РФ Владимир Путин рассматривает разработку на выставке "Иннопром-2017" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин рассматривает разработку на выставке "Иннопром-2017" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Разработчики впервые представили прототип системы в 2015 году, тогда к проекту присоединился инвестор — компания "КсиВенчурс". Два года ушло на доработку. В начале 2017 года началось серийное производство. Сейчас стартап может выпускать около 2 тыс. устройств в месяц. Но столько у них не покупают, поэтому производят около 100 устройств. Недавно стартаперы решили поменять целевую аудиторию. "Изначально мы были нацелены на массового потребителя, а сейчас думаем переориентироваться на бизнес и госсектор. Поскольку конечный потребитель не всегда готов понять и принять расходы на безопасность в отличие от госструктур и компаний, — говорит Статут. — Хотя стоимость одной системы — 9 тыс. рублей, а подобные зарубежные системы стоят около 60 тыс. рублей".

Стартапер считает, что для компаний использование гаджетов будет преимуществом. "Например, клиенты таксопарка будут знать, что водители не уснут в дороге, — уточнил он. — В феврале система тестировалась в Новгородской области. Власти региона оказались заинтересованы в дальнейшем использовании устройств. Речь идет о 179 автобусах. В дальнейшем думаем запустить подобный "пилот" в Тульской области".

"Делаешь вид, будто засыпаешь, — срабатывает"

Виталий Грунин — водитель школьного автобуса в Новгородской области. Он один из тех, кто испытывал систему Sleep alert.

"Позвонили из районной администрации, сказали, что проводится такое мероприятие, и потом вручили нам эти кепочки", — рассказывает он.

У Грунина, правда, сейчас нет таких маршрутов, где существует опасность заснуть за рулем. "У нас маршрут маленький — за весь день наезжаем примерно 30 километров. Полчаса в одну сторону, там детей посадили, и в обратную сторону. Потом передышка до обеда, пока они отучатся. Потом второй рейс. Не успеваешь устать так, чтобы кепочка пригодилась. Если бы на дальняк куда-то шел — понятно".

Но, говорит Грунин, было любопытно понять, как работает "умная" кепочка.

"Я пробовал дома за компьютером так делать. Сидишь спокойно какое-то время и делаешь вид, будто засыпаешь, — срабатывает. А вот еще мы ехали с директором школы по неровной дороге: подъезжаешь к кочке — срабатывает. Еще мне кажется, что она на эмоции срабатывает: объезжаешь какую-то большую яму и думаешь про себя: "Чтоб ее туда!" Срабатывает".

Развернуть Один из водителей, "пилотировавших" систему Sleep alert в Новгородской области © Пресс-центр Правительства Новгородской области Один из водителей, "пилотировавших" систему Sleep alert в Новгородской области © Пресс-центр Правительства Новгородской области

Шофер говорит, что технологии из ряда "антисон" давно используются в разных гаджетах. "Навигатор можно настроить так, чтобы раз в какое-то время проходил сигнал. Но лучше, конечно, надеяться на себя. Все эти вещи сначала помогают, но человек ко всему привыкает. Допустим, вы живете в тихом месте, приезжаете туда, где железная дорога, по которой постоянно идут поезда. Ложитесь спать — ночь не заснете. А через неделю спите запросто и на эти поезда внимания не обращаете".

А еще, рассказывает он, к аксессуарам пришлось привыкать.

"Я люблю ездить в машине без головного убора, чтобы мне ничего не мешало. Водитель себя чувствует в машине как дома. Вот представьте: пришли вы домой, за компьютер сели и сидите в кепочке. Браслет более-менее удобный. Но еще неудобна система USB. Браслет надо ставить на подзарядку через определенное время. А в наших пазиках, на которых мы работаем, не предусмотрены даже розетки. В моей личной иномарке — да, это есть. А тут приходится носить браслет домой, чтобы подзарядить".

"Мне везло. Всегда просыпался"

Александр Котов, председатель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов, говорит, что большинство водителей не пользуются никакими технологиями. "Кофе, энергетики, сигареты, музыка, разговоры с пассажирами", — перечисляет он самые ходовые способы, мешающие уходу в сон. Системы, подобные Sleep alert, он считает полезными, но не верит в то, что разработчики смогут продавать их широким массам.

"Сколько я уже вижу такие технологии — лет 15: и такие системы, и другие. Приносят, показывают, пытаются продать. Да, хорошая задумка, но кто это будет покупать? Обычные водители не пойдут на такие расходы. Чтобы вы понимали, как живут дальнобойщики, расскажу, что они почти никогда не идут на платную ночевку, потому что две тысячи за ночь — это дорого. Они спят в машине. Они могут не взять в долгую поездку второго водителя — опять же экономия. А крупные компании, как я думаю, не готовы тратить деньги на такие инновации. У них текучка до 70% водителей в год".

Развернуть Каждый дальнобойщик может рассказать пару историй о том, как засыпал на трассе во время долгого пути, говорят в профсоюзе профессиональных водителей © Сергей Фадеичев/ТАСС Каждый дальнобойщик может рассказать пару историй о том, как засыпал на трассе во время долгого пути, говорят в профсоюзе профессиональных водителей © Сергей Фадеичев/ТАСС

Говорит, каждый водитель может рассказать пару историй о том, как заснул за рулем. У шоферов есть шутки вроде: "Буду ехать, пока спички в глазах не сломаются". А еще у них будто больше удачи, чем у других людей. Котов тоже неоднократно засыпал. Обычно, когда проводил в дороге по 16 часов и больше. "Мне везло, — коротко отвечает он. — Всегда просыпался".

Помолчав, добавляет: "В одном месте на донской трассе стоит 18 памятников. На некоторых — по четыре фотографии. Там разбился целый автобус с людьми. Сгорел. Водитель уснул в дороге".

Почему разработчики не боятся беспилотников

В "Нейроматикс" уверены, что системы контроля бодрствования станут привычными гаджетами для водителей. Параллельно продолжают делать систему удобнее. "У нас есть решение — Alert 3.0. Этот проект позволит сделать эту систему полностью бесконтактной", — делится Владимир Статут. Он верит в то, что его разработка будет востребована даже в эру автомобилей-беспилотников, которые, по прогнозам, должны прийти в крупные российские города к 2025 году.

"Управлять машиной будет робот. Но роботов все равно будет контролировать человек", — добавляет разработчик. Сейчас системой Sleep alert также интересуются компании из Европы, Средней Азии, Канады, Индии.

Анастасия Степанова, Кристина Абелян, Анна Артемова