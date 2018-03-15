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Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины

Экономика и бизнес
15 марта, 16:19 UTC+3 КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Смолий заявил, что на должности главы регулятора продолжит курс реформ, направленных на "сохранение целевой финансовой стабильности, интеграции украинской финансовой системы в европейскую"

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ). Такое решение в четверг поддержали 247 депутатов, при минимально требуемых 226.

Кандидатуру нового главы регулятора ранее внес в парламент президент страны Петр Порошенко. Смолий до этого занимал должность исполняющего обязанности председателя НБУ.

Выступая в четверг в парламенте, Смолий заявил, что на должности главы регулятора продолжит курс реформ, направленных на "сохранение целевой финансовой стабильности, интеграции украинской финансовой системы в европейскую". "Нужно возобновить кредитование реального сектора экономики, банковская система имеет достаточно средств, чтобы возобновить кредитование", - сказал он, отметив, что на такое кредитование уже может быть направлено около 80 млрд гривен (более $3 млрд).

Одной из проблем банковского сектора Украины новый глава Центробанка назвал наличие "критической суммы неработающих кредитов". Смолий также добавил, что в стране настало время "основательной валютной либерализации".

Парламент Украины ранее в четверг уволил с должности главы НБУ Валерию Гонтареву, которая была первой женщиной на этом посту в истории страны. 10 апреля 2017 года на фоне обвинений в злоупотреблениях она направила Порошенко заявление об отставке и с тех пор формально находилась в отпуске.

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