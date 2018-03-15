Греф заявил о "тотальной" охоте за специалистами в области big data и машинного обучения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Один из основных трендов сегодняшних дней является тотальная охота работодателей за специалистами в области big data, машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом в ходе форума "Россия - страна возможностей" заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Охота за специалистами в области больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта превращается в тотальную. И это привело к резкому росту заработных плат. Сегодня это специалисты, заработные платы которых исчисляются пяти-шестизначными цифрами", - сказал он.

При это Греф отметил, что в целом в России наблюдается отток квалифицированных специалистов.

"У нас в стране есть гигантская конкуренция за квалифицированные кадры. И она, к сожалению, будет только обостряться. <...> нам нужно во что бы то ни стало прекратить отток людей. Более того, обеспечить приток квалифицированных людей из других юрисдикций, которые помогут нам преодолеть вызовы технологического развития", - сказал Греф.