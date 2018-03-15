Германович в совете директоров "Аэрофлота" намерен выступать за максимизацию дивидендов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Одной из своих приоритетных задач в качестве независимого члена совета директоров "Аэрофлота" Алексей Германович считает максимизацию дивидендных выплат компании. Об этом ТАСС заявил сам Германович, который подтвердил, что выдвинут в совет на 2018-2019 корпоративный год финансовыми инвесторами.

В текущем составе работают два представителя, номинированные финансовыми инвесторами: председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович и старший советник УБ "Бизнес консультирование" Ларс Бергстром.

"Мою кандидатуру, так же как и кандидатуру Ларса Бергстрома, предложили финансовые инвесторы компании. После утверждения советом директоров наши кандидатуры будут включены в бюллетени июньского ГОСА [годовое общее собрание акционеров]. Полный список всех кандидатов, претендующих на 11 кресел в совете, будет утвержден в ближайшее время", - сказал он.

При этом Германович не исключил, что финансовые инвесторы выдвинут в совет третьего кандидата.

По его мнению, после продажи квазиказначейского пакета объемом 4,84% капитала ПАО "Аэрофлот" в 2017 году у инвесторов появилась возможность провести в совет трех кандидатов, которые могут получить необходимое количество голосов российских и международных финансовых инвесторов для того, чтобы занять три кресла в совете.

Предложения по увеличению дивидендов

"В новом корпоративном году, как и во все предыдущие годы моей работы в совете, я продолжу активную работу по ключевой для всех акционеров теме - максимизации дивидендных выплат в федеральный бюджет, пенсионерам и труженикам "Аэрофлота", которые суммарно контролируют более 5% акций компании. Лидеры мировой авиаиндустрии по капитализации, такие как EasyJet с капитализацией порядка $10 млрд, выплачивают более 50% от чистой прибыли на дивиденды, что зафиксировано в их дивидендных политиках. Учитывая увеличение пассажиропотока "Аэрофлота", в том числе за счет нашего лоукостера "Победа", мы вправе рассчитывать на дивиденд от "Аэрофлота", превышающий 50% от чистой прибыли по МСФО", - сказал он.

По словам Германовича, у компании сейчас высокий уровень cash flow, превышающий 50 млрд рублей, соотношение долга к EBITDA одно из самых низких среди сопоставимых компаний-аналогов.

"После продажи квазиказначейского пакета в прошлом году за 9,8 млрд рублей размер дивидендов компании должен быть увеличен как минимум до 75% от чистой прибыли по МСФО. Это предложение я планирую озвучить на сегодняшнем совете директоров, как уже делал и в прошлом году", - отметил он.

По итогам 2016 года "Аэрофлот" выплатил дивиденды из расчета 17,5 рубля на акцию, всего на эти цели было направлено 19,4 млрд рублей. Таким образом, компания направила на дивиденды 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%, остальные акции находятся в руках у пенсионеров "Аэрофлота" и сотрудников компании.