Крупнейшую в Коми ферму стоимостью более 500 млн руб. построили почти на год раньше срока

СЫКТЫВКАР, 15 марта. /ТАСС/. В Прилузском районе Республики Коми сдали крупнейшую ферму на 1200 коров с опережением графика почти на год. После полного заселения коровников животными и выхода фермы на проектную мощность производство молока возрастет в хозяйстве вдвое - до 6 тыс. тонн в год, сообщили в четверг ТАСС в минсельхозе Коми.

"Современная ферма на 1200 коров была возведена за максимально короткий срок, за два с небольшим года. Столь крупные фермы в регионе до этого момента не строились. Полная стоимость фермы составила почти 555 млн рублей, а с учетом племенных животных - более 600 млн рублей, в том числе были выделены средства из федерального и республиканского бюджетов - 97,22 млн и более 251 млн рублей соответственно", - сообщили ТАСС в министерстве.

Ферма состоит из двух современных коровников на 480 голов каждый, родильного отделения на 240 голов, молочного блока, помещения оснащены современным оборудованием.

Как уточнили ТАСС в министерстве, для заселения фермы приобрели племенных коров из Нижегородской области и Венгрии. Животные хорошо перенесли дорогу, освоились и уже начинают приносить потомство.

До конца этого года планируется приобрести еще 260 молодых коров из Нижегородской области.

Среднегодовой удой от некоторых коров достигает 9,5 тыс. литров молока, это более чем вдвое больше среднего показателя по региону, который составляет 4,4 тыс. литров молока в год. Подобная ферма на 1200 коров может появиться в ближайшие годы в селе Летка Прилузского района района, проект сейчас рассматривают, отметили в минсельхозе региона.