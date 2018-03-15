"Газпром" расширит сеть газозаправочных станций в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ПАО "Газпром" планирует расширить сеть автомобильных газозаправочных станций в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом речь шла в четверг во время рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с главой региона Юрием Коковым, сообщили в управлении информации компании.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о дальнейшем развитии рынка газомоторного топлива в регионе. Отмечено, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии работают две автомобильные газонаполнительные станции "Газпрома" - в городах Нальчик и Прохладный, средняя загрузка которых составляет 75%. Компания изучает возможность расширения газозаправочной сети", - говорится в сообщении.

На встрече отмечалось, что уровень газификации республики является одним из самых высоких в России - 96,2% (в среднем по РФ - 68,1%). В том числе в городах - 97,3% (71,4%), в сельской местности - 94,4% (58,7%).

В компании напомнили, что между "Газпромом" и правительством КБР действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.