ФАС готовит дела против трех московских аэропортов из-за недопуска таксомоторных парков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит дела против трех аэропортов Московского авиаузла из-за ограничения количества таксомоторных парков, машины которых имеют допуск к первой линии в аэропортах.

Об этом заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Сейчас в столичных аэропортах существует ряд ограничений на въезд такси на ближайшую к зданию аэропорта дорогу - у такси с допуском к первой линии зачастую цены значительно выше. "Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна, является профанацией", - заявил Артемьев, чье внимание завышенные цены на такси в аэропортах привлекли в прошлом году.

Глава ФАС добавил, что речь идет об антимонопольных делах против "трех крупнейших аэропортов" (Шереметьево, Домодедово и Внуково). В конце 2017 года Артемьев говорил, что ФАС планирует в первом квартале 2018 года потребовать резко увеличить число компаний такси и водителей, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла.

Если этого не произойдет, ФАС обещал "жесточайшие штрафы". При этом глава ФАС отмечал, что все аэропорты выразили готовность пойти навстречу ведомству и изменить существующую практику. Он уточнял, что для обеспечения безопасности водители, получившие доступ на первую линию, должны проходить проверку безопасности, но это не должно приводить к ограничению конкуренции между компаниями и завышению цен на услуги такси в аэропортах.