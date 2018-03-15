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В Крыму построят питомник по выращиванию саженцев винограда

Экономика и бизнес
15 марта, 17:34 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, марта. /ТАСС

Стоимость проекта составит 300 млн рублей, а первые растения появятся уже этой осенью

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Крымская компания Alma Valley в этом году начнет создавать в Крыму питомника для выращивания саженцев винограда, который позволит решить существующие проблемы с посадочным материалом на полуострове. Об этом ТАСС рассказали в четверг в пресс-службе компании.

"В этом году хозяйство Alma Valley запускает амбициозный проект - питомник саженцев винограда, который призван решить существующие проблемы с посадочным материалом на полуострове. Не секрет, что с посадочным материалом мы все еще на 95% зависимы от импорта, но первые крымские саженцы, произведенные по лучшим мировым стандартам, появятся уже этой осенью", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Начальная мощность питомника составит 2 млн саженцев в год. "Выпуск будет ориентирован не только на обеспечение нужд в посадочном материале проектов нашей компании. Клиентами станут и те малые виноградари, фермеры - виноделы, которые до сегодняшнего дня, натыкаясь на сложности с импортом саженцев, попросту откладывали посадки на неопределенный срок", - пояснили в пресс-службе.

Гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев отметил, что строительство питомника обойдется в 300 млн рублей. "Расчетный срок окупаемости - четыре года", - добавил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, ассортимент питомника представят большим разнообразием сортов технического винограда, в том числе высококачественными клонами лучших европейских сортов. Помимо этого, в сотрудничестве с профильными институтами, такими как "Магарач", планируют исследования, направленные на сохранения генофонда местных сортов, работы по очистке посадочного материала от вирусов и многоступенчатый контроль качества выпускаемых саженцев.

Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове после воссоединения с Россией в 2014 году решили возродить виноградарство и виноделие - эти отрасли сейчас являются приоритетными и для Республики Крым, и для Севастополя. Однако за время нахождения в составе Украины полуостров потерял две трети собственных виноградников, при этом посадочного материала не хватает, и крымские производители вынуждены приобретать саженцы за границей.

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