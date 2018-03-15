В Вологодской области проведут газ в более 40 населенных пунктах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ПАО "Газпром" начнет в 2018 году строительство газопроводов для газификации 50 населенных пунктов Вологодской области. Совместные проекты и реализацию ранее подписанного соглашения о сотрудничестве обсудили в четверг на рабочей встрече в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили в управлении информации компании.

"Газпром" реализует на территории области стратегически важные проекты по расширению Северного газотранспортного коридора, который становится основным для газоснабжения потребителей в европейской части России и поставок в Европу. В 2012-2017 годах в строительство участков магистральных газопроводов в Вологодской области, в первую очередь это Ухта - Торжок, Ухта - Торжок-2 и Грязовец - Выборг, компания с учетом дочерних обществ инвестировала 186 млрд рублей. В 2018 году капитальные вложения в сооружение газотранспортных мощностей запланированы в объеме 50,8 млрд рублей", - указано в сообщении.

Отдельное внимание на встрече уделили газификации региона. В 2002-2017 годах "Газпром" направил на эти цели 2,15 млрд рублей. Построили девять межпоселковых газопроводов общей протяженностью 172,3 км. Уровень газификации региона вырос с 49,2% до 59,3% на 1 января 2018 года, в среднем по России - 68,1%.

В 2018 году в рамках программы газификации регионов РФ на реализацию проектов в Вологодской области "Газпром" планирует направить 343 млн рублей - в 3,4 раза больше, чем в 2017 году (100 млн руб.). Средства предназначены для начала строительства 11 газопроводов, которые позволят газифицировать 40 населенных пунктов области.

На встрече договорились о том, что в инвестиционной программе компании на 2018 год предусмотрят средства для продолжения строительства газопровода-отвода к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра Вологодской области и городу Пудож Карелии. Газопровод позволит обеспечить природным газом население Шекснинского, Кирилловского, Вологодского, Вашкинского, Вытегорского районов Вологодской области и Пудожского района Карелии - более 75 тыс. местных жителей и объекты инфраструктуры, как сообщалось ранее. Как отмечал ранее губернатор Кувшинников, в рамках действующих соглашений планируется, что к 2022 году газ получит 21 из 26 муниципалитетов области, уровень газификации области возрастет до среднероссийского.

Стороны обсудили совместную работу по развитию рынка газомоторного топлива в регионе. Компания планирует разместить в Вологде еще одну автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в дополнение к действующим четырем в области. В рамках программы "Газпром - детям" в области построены три физкультурно-оздоровительных комплекса - в городе Грязовец, в поселке Юбилейный и в селе Нюксеница, а также современные многофункциональные спортплощадки.