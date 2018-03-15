Новосибирский индустриальный парк "Экран" создаст на пустых площадях криптовалютную ферму

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирский индустриальный парк "Экран", работающий на базе одноименного завода (крупнейшего по выпуску стеклотары в Сибири), планирует использовать свои пустующие помещения второго этажа для производства криптовалюты, чтобы заполнить свободные электрические мощности предприятия. Первоначальный вклад в этот проект составит 11 млн рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель совета директоров индустриального парка "Экран" Павел Бобошик.

"У нас есть свободные электрические мощности и есть свободный второй этаж, который не занят классическим производством [стеклянной продукции], так как туда неудобно возить стекломатериал. Мы планируем использовать эти ресурсы, чтобы построить небольшую ферму для майнинга биткойнов или других популярных криптовалют, на которую хотим потратить 11 млн рублей", - сказал Бобошик.

По его словам, если решение о выделении средств на создание площадки для производства криптовалюты одобрят все члены совета директоров, то проект могут реализовать уже к концу 2018 года.

Новосибирский индустриальный парк "Экран" работает с конца 2016 года и сейчас в нем работают около 180 индивидуальных предпринимателей и предприятий, в которых создано более 2800 рабочих мест.

Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создали завод по производству стеклотары. Сегодня он является одним из крупнейших стекольных заводов России, на котором за 2017 год произвели 459,5 млн штук стеклянных банок и бутылок.