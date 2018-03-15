Путин указал на важность внедрения новых разработок в сфере добычи углеводородов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что в РФ будет больше, чем за рубежом, внедряться новых разработок в сфере добычи углеводородов.

На встрече главы государства с финалистами конкурса "Лидеры России" одна из его участниц - студентка университета нефти и газа Елизавета Литвинцева - рассказала о своей работе над повышением энергоэффективности добычи нефти. По ее словам, речь идет об использовании для этого попутного газа. При этом девушка отметила, что ее последние научные проекты финансировал Китай, и она надеется, что ситуация изменится.

"Для нас это тоже очень интересно", - прокомментировал Путин ее слова о работе над повышением энергоэффективности добычи нефти. "И чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и продаже углеводородов", - отметил президент.

В свою очередь, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, назначенный на этот пост в начале марта после победы на конкурсе "Лидеры России", отметил важность взаимодействия представителей разных специальностей. В качестве примера он привел свой обмен опытом на конкурсе, например, с коллегами-медиками, несмотря на, казалось бы, отсутствие связи между нефтянкой и медициной. "После нефтянки лечить надо", - в шутку обозначил эту связь Путин.