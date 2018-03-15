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Власти Петербурга отложили на неопределенный срок создание газомоторного автопарка

Экономика и бизнес
15 марта, 18:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Стоимость проекта составляет 7,3 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Создание инновационного газомоторного автобусного парка в производственной зоне "Каменка" на территории Санкт-Петербурга откладывается на неопределенный срок. Об этом в четверг ТАСС сообщили в комитете по транспорту города.

Ранее сообщалось, что конкурс на создание газомоторного автобусного парка в промышленной зоне "Каменка" с инвестициями около 7 млрд рублей планировали объявить до конца 2017 года, затем сроки переносили на 2018 год, однако конкурс до сих пор не объявили.

"Подготовка к реализации проекта строительства автобусного парка в производственной зоне Каменка пока фактически приостановлена. Потенциальным инвестором разработана подготовлена финансово-экономическая модель проекта. Предполагалось, что город в рамках реализации проекта может передать для обслуживания концессионеру ряд городских маршрутов. Однако это вступает в противоречие с федеральным законом № 220-ФЗ ("Об организации регулярных перевозок пассажиров"), по которому осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам может обеспечиваться при заключении госконтракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе", - сказали в пресс-службе.

Проект предусматривает создание инновационного газомоторного автобусного парка в промзоне "Каменка" стоимостью 7,3 млрд рублей на условиях концессионного соглашения. Предполагается закупить порядка 400 газобаллонных автобусов большой вместимости, которые будут ходить по 37 городским маршрутам. Все маршруты являются социальными и расположены на севере Санкт-Петербурга (Выборгский и Приморский районы) в зоне развивающейся массовой жилой застройки. Площадь участка, где планируется создать парк, составит 11, 269 Га.

Ранее сообщалось, что интерес к проекту проявляют ГК "Волгабас", "Газпром газомоторное топливо" и "Третий парк". С первоначальным предложением о создании автопарка в городское правительство обратились представители ООО "Бакулин Моторс Групп" (прежнее название "ГК "Волгабас"). В Петербурге в настоящее время реализуют программу по переводу общественного транспорта на более экологичное газомоторное топливо, на следующем этапе возможен перевод коммунальной техники.

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