Правительство РФ выделит более 13 млрд рублей компании "Курорты Северного Кавказа"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК), под управлением которой находятся горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи", в течение трех лет получит на создание объектов инфраструктуры 13,3 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Министерству РФ по делам Северного Кавказа обеспечить предоставление бюджетных инвестиций из федерального бюджета в 2018-2020 годах акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на реализацию мероприятия [укрупненного инвестиционного проекта] "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе", <…> в размере 13,3 млрд рублей, в том числе в 2018 году - 4,3 млрд рублей, в 2019 году - 4,5 млрд рублей и в 2020 году - 4,5 млрд рублей", - говорится в тексте постановления.

На данный момент на Северном Кавказе существуют пять ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне. После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии.

Наиболее активно в настоящий момент ведется развитие открытого в 2013 году курорта "Архыз", на территории которого работают 27 резидентов, объем инвестиций по проектам которых превышает 9 млрд рублей.