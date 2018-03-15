Участие в ПМЭФ-2018 подтвердило на 15% больше бизнесменов, чем в прошлом году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Участие в Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года планируют принять на 15% больше представителей российского и зарубежного бизнеса, чем в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил организатор форума "Росконгресс".

"На 15% больше подтвердило свое участие в форуме представителей иностранного и российского бизнеса из 63 стран мира по сравнению с аналогичным периодом до Форума в 2017 году", - рассказали ТАСС организаторы. В 2017 году за 70 дней до начала форума свое участие подтвердили 1281 бизнесмен, в то время как в текущем году - 1474 предпринимателя.

По словам советника президента РФ и руководителя программного комитета Оргкомитета ПМЭФ-2018 Антона Кобякова, девиз форума - "создавая экономику доверия" - подчеркивает то, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире.

"Сегодня мировая экономика переживает непростой период, и именно взаимное доверие может стать позитивным фактором, влияющим на ее развитие", - сказал Кобяков ТАСС.

Он подчеркнул, что в этих условиях форум является возможностью для международного бизнеса выстроить в атмосфере доверия активное взаимодействие с РФ абсолютно по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. "В свою очередь построение доверительных отношений в бизнесе неизбежно приведет к повышению доверия в политике, что, безусловно, позволит снизить тот градус напряжения, который имеет место в международных отношениях сегодня", - отметил советник президента.

В целом, по мнению Кобякова, наряду с юридическими гарантиями и договорами, являющимися основой выстраивания взаимоотношений среди бизнес-партнеров, на первый план сегодня также выходит фактор доверительных отношений между партнерами. "Именно на обоюдном доверии деловых партнеров во многом сегодня выстраивается сотрудничество при реализации ряда совместных трансграничных проектов и справедливая конкуренция", - заключил Кобяков.