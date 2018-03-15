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Ростовская область продолжит работу с британскими проектами в сфере ритейла

Экономика и бизнес
15 марта, 18:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, марта. /ТАСС

Охлаждение отношений между странами, по мнению директора Агентства инвестиционного развития региона, не скажется на реализации проектов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Работа с инвесторами из Великобритании по реализации проектов в сфере ритейла в Ростовской области продолжится несмотря на охлаждение отношений между странами, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области Игорь Бураков, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с британскими инвесторами после заявлений Лондона о высылке российских дипломатов.

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"В Ростовской области очень мало британских проектов. Это, например, Castorama (сеть строительных супермаркетов, владелец - британская компания Kingfisher - прим. ТАСС). Один проект мы реализовали и работаем над следующим. Я не думаю, что они начнут сворачивать свои проекты - сектор ритейла наименее политизирован, и вряд ли там последует какая-то быстрая реакция", - сказал Бураков.

При этом, по его словам, в целом интерес Ростовской области к компаниям из Великобритании как страны с постиндустриальной экономикой сегодня невысок.

"Не так много британских компаний, которые нам интересны. У них [Великобритании] в основном… очень большой финансовый сектор, который занимает едва ли не больше половины ВВП. А Ростовская область как регион с большими индустриальными возможностями ищет глобальных лидеров самых разных индустрий, и именно на них мы выходим с предложениями по локализации проектов на территории региона. Соответственно, британские компании достаточно редко попадают в фокус такого внимания", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в разное время с несколькими компаниями из Великобритании обсуждалась возможность реализации проектов в Ростовской области.

"В частности, была британская компания Rexam, которая производила алюминиевую банку, это был большой игрок на рынке, мы прорабатывали с ними возможности по реализации проектов. Но в настоящее время их купила американская Ball - компания №1 в мире в этом секторе, и с ними у нас более тесные отношения. Британцы в промышленной сфере давно и последовательно отступают, поэтому наш интерес к ним в долгосрочной перспективе снижается", - сказал Бураков.

Отношения стран

Отношения Великобритании и России осложнились после того, как бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Ростовская область Дело Сергея Скрипаля
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