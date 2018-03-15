Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ивановской области продлили льготы для малого бизнеса до 2021 года

Экономика и бизнес
15 марта, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В 2017 году общий объем поступлений налога от малых предприятий в областной бюджет достиг 1,9 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Действие льготных налоговых ставок для малого бизнеса в Ивановской области продлили до 2021 года. Законопроект об этом принят на внеочередном заседании областной думы, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Законопроект, продлевающий действие льготных налоговых ставок для малого бизнеса на очередной трехлетний период до 2021 года, разработанный по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, принят депутатами 15 марта", - сказали там.

Речь идет о понижении до 5% налоговых ставок для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, по большинству видов деятельности: строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и др. А также до 4% для компаний, занятых в социально значимых сферах.

Как ранее сообщал ТАСС, применение льготной схемы налогообложения показало эффективность. Сборы от обрабатывающих производств, гостиниц и общепита в 2017 году выросли на 22%. А от малых компаний сферы здравоохранения и социальных услуг - на 24%. Максимальный показатель - 80% роста отчислений у фирм, занимающих техобслуживанием и ремонтом автотранспорта.

По итогам 2017 года общий объем поступлений налога от малых предприятий в областной бюджет достиг 1,9 млрд рублей, что на 300 млн больше, чем в предыдущем году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Воскресенский, Станислав Сергеевич
Темы
Ивановская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама