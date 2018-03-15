Власти Ивановской области продлили льготы для малого бизнеса до 2021 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Действие льготных налоговых ставок для малого бизнеса в Ивановской области продлили до 2021 года. Законопроект об этом принят на внеочередном заседании областной думы, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Законопроект, продлевающий действие льготных налоговых ставок для малого бизнеса на очередной трехлетний период до 2021 года, разработанный по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, принят депутатами 15 марта", - сказали там.

Речь идет о понижении до 5% налоговых ставок для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, по большинству видов деятельности: строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и др. А также до 4% для компаний, занятых в социально значимых сферах.

Как ранее сообщал ТАСС, применение льготной схемы налогообложения показало эффективность. Сборы от обрабатывающих производств, гостиниц и общепита в 2017 году выросли на 22%. А от малых компаний сферы здравоохранения и социальных услуг - на 24%. Максимальный показатель - 80% роста отчислений у фирм, занимающих техобслуживанием и ремонтом автотранспорта.

По итогам 2017 года общий объем поступлений налога от малых предприятий в областной бюджет достиг 1,9 млрд рублей, что на 300 млн больше, чем в предыдущем году.