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В Дагестане создадут спецкомиссию для решения проблем в строительной сфере региона

Экономика и бизнес
15 марта, 18:46 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, марта. /ТАСС

В состав комиссии войдут представители власти, застройщиков, жильцов и других организаций

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МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Специальную межведомственную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и ввод в эксплуатацию построенных без разрешения многоквартирных домов, планируют создать в Дагестане, сообщил в четверг врио главы республики Владимир Васильев на встрече с застройщиками региона.

"Как нам представляется, если мы будем услышаны [застройщиками], то мы будем создавать совместно специальную межведомственную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и ввод в эксплуатацию построенных без разрешений многоквартирных домов", - сказал Васильев, обращаясь к представителям строительного комплекса республики.

По его словам, в состав этой комиссии войдут представители власти, самих застройщиков, жильцов и других организаций, "чтобы этот вопрос был предельно прозрачен". "Потому что решения придется принимать немного нестандартные, но принимать надо, как нам представляется", - глава республики.

Во встрече с руководством республики принимали участие более 50 представителей строительных предприятий.

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