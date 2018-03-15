Более 100 ростовских предприятий с опасным производством могут остановить на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Более 100 предприятий с опасным производством могут временно приостановить работу в Ростовской области на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила в четверг журналистам замначальника отдела регистрации и лицензирования регионального управления Роспотребнадзора Елена Пономарева.

"Управлением Роспотребнадзора определен список учреждений, которые подлежат приостановлению на время проведения матчей. В этот перечень со стороны Роспотребнадзора вошли организации, осуществляющие деятельность с использованием [в частности] возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. В целом по области в список вошло 101 юридическое лицо, по Ростову-на-Дону - 39 юридических лиц", - сказала она.

По ее словам, в числе таких компаний производитель мясной продукции "Тавр", АО "Водоканал Ростов".

Как пояснил журналистам первый заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, пока речь не идет о закрытии предприятий. Окончательный список и решение по закрытию примет в ближайшее время специальный совет.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.