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Нацбанк Украины продлил санкции в отношении российских банков

Экономика и бизнес
15 марта, 18:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

При этом не уточняется, на какой срок продлены ограничения

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Материал из 1 страницы
Здание Национального банка Украины

Здание Национального банка Украины

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) в четверг продлил санкции в отношении российских банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"НБУ, выполняя решение СНБО от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", введенное в действие указом президента Украины, продолжает обеспечивать реализацию санкций в отношении некоторых банков, в частности, "Сбербанка", "VS Bank", Проминвестбанка, "ВТБ Банка" и "БМ Банка", - отмечается в сообщении.

Как отметили в НБУ, этим банкам с российским капиталом запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции, которые предусматривают перевод средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34% соответственно.

Весной 2017 года Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении пяти банков с российским капиталом, работающих на рынке Украины. После введения ограничений российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине. VS Bank, небольшой по масштабам, был продан в конце прошлого года украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

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