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"АгриВолга" планирует вложить 1,5 млрд рублей в сырный кластер в Ярославской области

Экономика и бизнес
15 марта, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Основным рынком сбыта продукта станет сам регион, а также Москва и Московская область

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Холдинг "АгриВолга" планирует вложить 1,5 млрд руб. в реконструкцию недавно приобретенных предприятий в Ярославской области - Даниловский сыродельно-маслосыродельный завод и Угличский экспериментальный сыродельный завод. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении компании.

Имущество Угличского завода выкупили в рамках процедуры банкротства на торгах в начале марта 2018 года за 158 млн руб. В Даниловском заводе "Агриволга" приобрела 63% у нескольких акционеров. Сделку закрыли несколько недель назад, ее сумма не раскрывается. Пока холдинг не планирует наращивать долю в предприятии.

"Мы формируем сырный кластер в Ярославской области. Холдинг "АгриВолга" собирается существенно улучшить эти заводы и проинвестировать эти проекты. В ближайшие два года мы предполагаем инвестировать в реконструкцию заводов 1,5 млрд рублей собственных и привлеченных средств", - приводятся в сообщении слова владельца "АгриВолга" Сергея Бачина.

Мощности собственного завода "АгриВолги" в Ярославской области составляют около 20 тонн сырья в сутки. Сыры "АгриВолги" производятся на мощностях ВНИИМС - Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия. При этом мощности переработки Даниловского маслосырзавода - около 20 тонн сырья в сутки, Угличского - 150 тонн сырья. В планах холдинга "АгриВолга" - увеличение мощностей Угличского завода до 250 тонн сырья в сутки, расширив линейку молочной продукции, отмечается в сообщении. На заводах планируется производить "Ярославский", "Пошехонский", "Угличский" и другие сыры.

Рынки сбыта

Основным рынком сбыта станут Ярославская область и близлежащие регионы, Москва и Московская область. Руководство "АгриВолги" не исключает возможности выхода и в другие регионы России. Ожидается, что в ходе работы сырного кластера в Ярославской области ежегодный объем производства сыра вырастет с 4,2 тыс. тонн в 2017 году до 8 тыс. тонн к 2025 году. Предполагаемый общий объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов - 5,8 млрд руб.

Холдинг "АгриВолга" создан в 2007 году, расположен в Угличе Ярославской области и включает в себя следующие хозяйства: ООО "Агрофирма Россия", ООО "Агрофирма Земледелец", ООО "Заречье", ООО "Агрофирма Авангард", ООО "Агрофирма "Луч", ООО "Агрофирма Большая Волга", ООО "ФПАК", ООО "Молога", АО "Мир". Основные направления деятельности - производство и продажа натурального органического молока, кисломолочных продуктов, мяса, колбас и овощей, а также племенная работа по разведению крупного и мелкого рогатого скота.

Общая площадь угодий компании - более 50 тыс. гектаров. Продукция продается под брендами "Углече Поле", "Из Углича" и "Углицкие колбасы".

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